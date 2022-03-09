Herzog'un Türkiye ziyaretine İsrail’den yorum: ‘Heyecan verici’

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Ankara ziyaretini 'heyecan verici' olarak nitelendirdi.

İsrail hükümetinin önde gelen isimlerinden, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un bugün Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin yorumlar geldi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Herzog'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladığı törende bandonun milli marşı çaldığı anlara ilişkin bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Bennett, paylaşımında, "İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a Ankara'da İsrail ulusal marşıyla sıcak bir karşılama. Heyecan verici an." ifadelerine yer verdi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Herzog'u "önemli Türkiye ziyaretinden dolayı" tebrik etti.

Gantz, "Türkiye ile ilişkileri yenilemek iki ülkenin ortak güvenlik çıkarları, dünya ve Orta Doğu'da istikrarı sürdürme ihtiyacından kaynaklandı. Gerekli sorumlulukla yeni iş birlikleri inşa etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı, bölgede Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gibi ortaklarıyla da ilişkilerini güçlendireceklerini ekledi. aa .