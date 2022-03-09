DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Rusya'da hamburger karaborsaya düştü; Ruslar ne diyor?
540 yabancı öğrenci Uluslararası İmam Hatip Liselerine alınacak
A Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi maçlarını hangi stadyumlarda oynacak? A Milli takım UEFA Uluslar Ligi?
İsveç: NATO üyeliğini şimdilik düşünmüyoruz
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan açıklama
Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog görüşmesinde hangi konular konuşuldu? İsrail-Türkiye görüşmesinde ne konuşuldu?
AKOM: Sibirya soğukları hâkim olacak
Chelsea'ye talip olan Muhsin Bayrak’tan açıklama
Ankara'da yarın minibüs ve otobüsler çalışacak mı? Ankara'da minibüsler son durum nedir?
BAE'den petrol üretiminde artış açıklaması
Lavrov'un damadı dahil 14 Rus oligark daha listede
MEB'e bağlı okullarda öğretmenlerin yüzde 57'si kadın
AFAD: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalı
İstanbul valiliğinden ‘kar ve buzlanma’ açıklaması
2022 yılında eğitim alanında İstanbul'a dev yatırım!

TIMETURK / DÜNYA / Herzog'un Türkiye ziyaretine İsrail’den yorum: ‘Heyecan verici’

Herzog'un Türkiye ziyaretine İsrail’den yorum: ‘Heyecan verici’

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Ankara ziyaretini 'heyecan verici' olarak nitelendirdi.

1 Saat Önce
2022-03-09 22:21:16
Herzog'un Türkiye ziyaretine İsrail’den yorum: ‘Heyecan verici’

İsrail hükümetinin önde gelen isimlerinden, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un bugün Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin yorumlar geldi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Herzog'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladığı törende bandonun milli marşı çaldığı anlara ilişkin bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

thumbs_b_c_19610ea99088b02d4937e291b6bd93f1

Bennett, paylaşımında, "İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a Ankara'da İsrail ulusal marşıyla sıcak bir karşılama. Heyecan verici an." ifadelerine yer verdi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Herzog'u "önemli Türkiye ziyaretinden dolayı" tebrik etti.

MART 2022_herz2

Gantz, "Türkiye ile ilişkileri yenilemek iki ülkenin ortak güvenlik çıkarları, dünya ve Orta Doğu'da istikrarı sürdürme ihtiyacından kaynaklandı. Gerekli sorumlulukla yeni iş birlikleri inşa etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı, bölgede Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gibi ortaklarıyla da ilişkilerini güçlendireceklerini ekledi. aa .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş