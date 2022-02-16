Herzog'un konuşması İsrail'i ikiye böldü

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, dün katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşma sırasında İsrail askeri tarafından gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitiren 78 yaşındaki Filistinli'nin ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Herzog’un bu sözleri üzerine bazı katılımcılar Herzog'u yuhalarken, bazı göstericiler ise alkışladı.

Son dönemde aktif hamleler yaparak adından söz ettiren ve 9-10 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek olan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un dün katıldığı bir törende yaptığı konuşma ülkeyi ikiye böldü.

Yeshivat Mercaz HaRav'ın kurucuları Rabbi Zvi Yehuda HaCohen Kook'un 40'ıncı ölüm yıldönümü için düzenlenen etkinliğe katılan Herzog'un konuşması gündem oldu.

Konuşması sırasında geçen ay Batı Şeria'da İsrail askeri tarafından gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitiren 78 yaşındaki Filistinli Ömer Abdülmacit Esad'ın ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Herzog konuşmasında, “Birkaç gün önce 80 yaşındaki Esad'ın trajik ölümünü duyduk ve bu hepimiz için bir uyarı işareti olmalıdır. Yahudi ahlakına göre bunu kabul edemeyiz ya da bir şey olmamış gibi devam edemeyiz” dedi.

Herzog'un bu sözleri üzerine bazı katılımcılar İsrail Cumhurbaşkanı'nı yuhaladı. “Utanmalısın” sloganlarının atıldığı etkinlikte Herzog protestoculara da yanıt verdi. Konuşması sırasında bazı katılımcılar salonu terk ederken Herzog, “Birbirimizi tanımalı ve sevmeliyiz sonuçta hepimiz Tanrı'nın suretinden yaratıldık. Yaşamını yitiren bu adam hepimizin büyükbabası olabilirdi” dedi. Herzog'un bu sözleri büyük alkış topladı.

.