DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Herzog, taziye ziyareti için BAE'ye gitti
Aziz 25. bölüm izle tek parça | Youtube Aziz yeni bölüm izle (25.bölüm) | Aziz son bölüm tek parça full HD izle
Finlandiya-İsveç krizi: NATO'dan ''Türkiye'' açıklaması
HAK-İŞ'ten işverenlere: Fedakârlık sırası sizde
NATO'dan kritik çıkış! 'Ukrayna bu savaşı kazanabilir'
Etiler'de bir garip olay! Yol çökünce sonu bulunamayan gizli tünel ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu'dan ilginç 12 Eylül anısı
MSB: 10 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Nisanda en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Üniversitedeki 'İnek Bayramı' etkinliğine inceleme başlatıldı
''Katar ve Türkiye bir elin parmakları gibi''
Bakan Çavuşoğlu’ndan net mesaj: PKK ile görüşen ülkeler bu tutumlarından vazgeçmeli
İlber Ortaylı'dan liberal solculara eleştiri
19 Mayıs resmi tatil mi? 18 Mayıs yarım gün mü? 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı okullar ve iş yerleri tatil mi? 19 Mayıs Perşembe tatil mi?
Altun: Katar ve Türkiye bir elin parmakları gibi

TIMETURK / DÜNYA / Herzog, taziye ziyareti için BAE'ye gitti

Herzog, taziye ziyareti için BAE'ye gitti

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Emiri Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefatından dolayı yeni Emir Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a taziye ziyaretinde bulunmak üzere Abu Dabi'ye gitti.

11 Dakika Önce
2022-05-15 16:48:06
Herzog, taziye ziyareti için BAE'ye gitti

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Herzog, Muhammed bin Zayid'e İsrail adına taziye ziyaretinde bulunmak üzere beraberinde bazı bakanlarla BAE'ye hareket etti.

Herzog, uçağı hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin "iki ülke ve bölge için kazanım olduğunu" belirterek, müteveffa Şeyh Halife'nin iki ülke arasındaki ilişkileri inşa eden "cesur" liderlerden biri olduğunu dile getirdi.

BAE'nin 74 yaşındaki Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan cuma günü vefat etmişti. Muhammed Bin Zayid, devletin 7 emirliğinden oluştan BAE Yüksek Konseyi tarafından dün yeni Devlet Başkanı olarak belirlenmişti.

BAE Emiri olarak 2004'te tahta çıkan Halife bin Zayid, 2014'te felç geçirmiş ve bu tarihten itibaren devlet başkanlığı rollerinde daha geride bir rol oynamıştı. Abisinin geçirdiği felcin ardından Muhammed bin Zayid ülke idaresinde fiili lider haline gelmişti. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş