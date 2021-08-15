Herat Aslanı, Taliban'a teslim oldu

Afganistan'ın önde gelen savaş komutanlarından olan ve Herat Aslanı olarak bilinen İsmail Han'ın Taliban ve unsurlarına karşı direnme sözü vererek halkı savaşmaya çağırmasının üzerinden bir ay geçti. Ancak Herat düştü ve liderleri Taliban'a teslim oldu.

Afganistan'ın önde gelen savaş komutanlarından olan ve Herat Aslanı olarak bilinen İsmail Han'ın Taliban ve unsurlarına karşı direnme sözü vererek halkı savaşmaya çağırmasının üzerinden bir ay geçti. Ancak Herat düştü ve liderleri Taliban'a teslim oldu.

75 yaşındaki İsmail Han, Afganistan'ın batısındaki üçüncü büyük şehir olan ve İran'a yakın olması sebebiyle stratejik önemi bulunan Herat'ta onlarca yıldır kontrol ve nüfuz tesis etmişti.

Taliban'ın kuşattığı Herat perşembe günü düştü. İsmail Han'ın akibeti ise uzun süre gizemini korudu.

Taliban, İsmail Han'ın teslim olduğunu duyurdu. Han'ın güvende olduğunu belirten Sözcü Cemal Nasır Habibi, İsmail Han'la bir anlaşmaya varıldığını ve ikametine geri döndürüleceğini söyledi.

Taliban ayrıca eski komutanın, "İnsanlara iyi davranmalı ve insanlar onlarla iyi duygularla tanışmalı ki birlikte müreffeh bir hayat yaşayabilsinler" dediği bir video kaydı yayınladı.

Han görüntülerde ayrıca "Tüm kardeşlerimizin barışçıl bir ortam yaratıp bu mücadeleyi sona erdirmelerini, Afganistan'a barış ve istikrarın geri dönmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Herat'ın düşüşü

Bir grup Taliban unsuru, Herat'ın düşmesiyle polis merkezindeki Afgan bayrağını indirdi. Bazıları da hükümet güçlerinin geride bıraktığı bir Humvee'nin kaputuna oturarak omuzundaki roket atar silahlarla kameralara poz verdiler.

Sokaktaki hareketlilik ise normal görünüyordu. Yoldan geçen bisikletlerin birinde Taliban'ın beyaz bayrağı dalgalanıyordu.

Taliban tarafından kontrol altına alınan diğer şehirlerde olduğu gibi Herat'da da yetkililer sivil ölümleri engellemek için geri çekilmeyi tercih ettiler.

Üst düzey bir güvenlik yetkilisi AFP'ye verdiği demeçte, Taliban'ın şehri ele geçirdiğini ve Afgan güçlerinin daha fazla kayba ve hasara yol açmamak için yakındaki Ghazara kasabasındaki bir askeri üsse doğru çekilmeye başladığını aktardı.

Geçmişteki başarılar

İsmail Han'a bağlı çok sayıda milis, 1990'ların başında İslamcıların hükümetin kontrolünü ele geçirmesiyle Taliban karşısında bir dizi başarıya imza attı. Ancak 1995'te müttefiklerinden birinin kaçması üzerine yüzlerce destekçisiyle birlikte İran'a sığınmak zorunda kaldı.

İsmail Han daha sonra Afganistan'a geri dönerek isyan başlatmaya karar verdi. Ancak Taliban tarafından yakalanarak iki yıl boyunca tutuklu kaldı. 1999 yılında hapisten kaçmayı başaran Han 2001'deki ABD işgali sırasında firariydi.

Herat Aslanı bir ay önce basına yaptığı açıklamada "Yakında ön saflarda olacağız ve Allah'ın yardımıyla durumu değiştireceğiz" derken kendinden emin gözüküyor ve "Heratlı erkek ve kadınların özgürlüklerini ve haysiyetlerini savunmak için direniş cephesini desteklemeyi seçeceklerini umuyorum" diyordu.

Hızla kötüleşen durumdan hükümeti sorumlu tutaan Han orduyu kararlılık göstermeye ve tüm güvenlik güçlerini cesurca karşı koymaya çağırıyordu.

Ülkenin ikinci büyük şehri olan Kandahar'ı ele geçiren Taliban, Kabil'e ilerleyişini sürdürüyor. Hareket şu an ülkenin kuzey, batı ve güneyindeki birçok bölgeyi kontrol ediyor.

Kaynak: Independent Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.