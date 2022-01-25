Her 26 milyon yolcudan biri uçakta doğum yapıyor... Boynundan çıkarıp verdi

Uçakta doğum yapmak oldukça nadir ve beklenmedik bir durum. İstatistiklere göre her 26 milyon yolcudan biri uçakta doğum yapıyor. Hâl böyle olunca da ortaya ilginç hikâyeler çıkabiliyor.

Doğum için çantanızı, doktorunuzu ve sevdiklerinizi önceden ayarlamış olsanız bile hayat sürprizlerle dolu.

Kimi hamile olduğunu bilmeden kimi de henüz zamanı geldiğini düşünmediği için gerçekleştirdiği uçak seyahatinde hayatının en unutulmaz anlarını yaşadı ve yaşattı.

Aslında uçakta doğum yapmak oldukça nadir ve beklenmedik bir durum İstatistikler her 26 milyon yolcudan birinin uçakta doğum yaptığını gösteriyor.

Toronto Üniversitesi'nde profesör olan Dr. Aisha Khatib de geçtiğimiz günlerde hayatının en ilginç uçak yolculuklarından birini yaptı. Uçak yolculuğunun bitmesine 1 saat kala beklenmedik bir an yaşandı. Mesaiden çıkan Dr. Aisha Khatib uçak personelinin anansunu duydu. Anansta uçakta yolculuk yapan bir doktorun olup olmadığı soruluyordu. Hiç düşünmeden Dr. Aisha Khatib harekete geçti.

Kalablığa yaklaşan Dr. Aisha Khatib bir kadının koltukta uzanmış halde doğum yaptığını gördü. Dr. Aisha Khatib, bir çocuk doktoru ve hemşirenin yardımlarıyla birlikte doğuam iki yolcu daha yardım etmesiyle sağlıklı bir şekilde doğum gerçekleşti. Dr. Aisha Khatib doğum sonrasında doğan bebeği çocuğa teslim etti ve çok sağlıklı olduğunu dile getirdi.

Dr. Aisha Khatib " Bebeğin kız olduğunu söylediğimde uçaktaki herkes alkışlamaya başladı" dedi. Hikayenin en güzel yanı ise bebeğe kendi adının verilmesi olduğunu söyleyen doktor " Mucize Aisha'ya üzerinde Aisha yazan altın kolye hediye ettim." dedi.

Dr. Aisha Khatib'in yaşadığı bu olay elbette bir ilk değil. İşte hem Türkiye hem de dünyada uçakta doğum yapanların hikayeleri;

Dubai'den Filipinler'e yapılan uçuşta bir anne 9 saatlik uçuşun 5'inci saatinde kasılmaları artınca uçakta beklenenden 2 ay önce doğum yapmak zorunda kaldı.

Hava yolu firması da uçakta doğan bebek için 1 milyon mil uçuş puanı verdi.

Rusya'da gerçekleşen bir iç hatlar uçuşunda da 25 yaşındaki Irine Vasylkova ikizleri gelmek üzere olduğu için koltuğuna dahi zor yerleşti.

Doğum uçakta oldukça hızlı ilerliyordu. Sonuç olarak bebeklerden biri uçak henüz havadayken dünyaya gelirken diğeri de uçak iniş yaptıktan sonra doğdu.

Anne Owens 1990 yılında küçük kızıyla Gana'ya ziyaret gerçekleştirdiği seyahatte yaklaşık 10 bin metre yüksekte bir doğum gerçekleştireceği neden habersizdi. Uçakta bulunan bir doktor ve kabin ekibi uçağın first class bölümünde kendisi için yer açtı ve uçak Paris üzerinden geçerken Owens ikinci kızını da kucağına almış oldu. Owens bu oldukça nadir yaşanan olayı daha sonra hatırlamanın önemli olacağını düşünerek kızına baş harfleri SKY (gökyüzü) olan Shone Kirsty Yves ismini verdi.

Türk hava yolları ile Yeni Gine'den İstanbul'a seyahat eden Nafi Diaby isimli kadın 42 bin feet yükseklikte doğum yaptı. 34 haftalık hamile Nafi Diaby doğumla ilgili tüm planlarını yapmıştı ama bebeği ona sürpriz yaparak erken gelmeye karar verdi. 2 saat 10 dakikalık uçuş boyunca tüm kabin ekibi doğum için mücadele verdi ve nihayetinde doğum sağlıklı bir şekilde gerçekleştirildi.

Çocuğunuza bir havayolu firmasının adını vermeniz bazen kulağa tuaf gelmeyebilir.

Saw Ler Htu isimli kadın Myanmar uçuşunda bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Saw Ler Htu ilk bebeğinin doğum yeri şerefine havayolu şirketi olan Jetstar'ı oğluna isim olarak verdi.

Milliyet .