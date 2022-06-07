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Her 10 Müslümandan 7'si iş yerinde İslam karşıtı davranışa maruz kalıyor

İngiltere'de her 10 Müslümandan 7'si iş yerinde İslam karşıtı davranışa maruz kalıyor. Bir internet sitesinin yaptığı ankete göre Müslümanlar özellikle terfi sırasında ayrımcılıkla karşılaşıyor.

3 Saat Önce
2022-06-07 18:26:51
Her 10 Müslümandan 7'si iş yerinde İslam karşıtı davranışa maruz kalıyor

İslam karşıtlığı Avrupa'da gün geçtikçe yükseliyor. Avrupa'da Müslümanlara yönelik konuları ele alan "Hyphen" adlı internet sitesinin anketi, İslam karşıtlığını gözler önüne serdi. Ankete göre İngiltere'de her 10 Müslümandan 7'si iş yerinde İslam karşıtı davranışa maruz kalıyor.

İşe alımda yapılan ayrımcılık

Müslüman çalışan İngilizlerin yüzde 69'u İslam karşıtlığı hareketlere maruz kalırken, özellikle siyahi Müslümanlar bu tür davranışları daha çok gördüklerini belirtiliyor.

İşe alım aşamasında İngiliz Müslümanların yüzde 37'si, siyahi Müslümanların ise yüzde 58'si ayrımcılığa maruz kaldıklarını açıkladı.

Terfi sırasında yaşanan ayrımcılık

Müslüman çalışanların yüzde 44'ü, İslam karşıtı davranışlarla çoğunlukla müşterilerle veya dışarıdan kişilerle iletişim kurduklarında karşılaşıyor. Bu oran, terfi almaya çalıştıkları esnada yüzde 40'ı buluyor.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen ankete katılanların yüzde 68'i, 5 yıl öncesine kıyasla İngiltere'de Müslümanların topluma katılımının arttığını düşünüyor. TRTHaber

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