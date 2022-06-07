Her 10 Müslümandan 7'si iş yerinde İslam karşıtı davranışa maruz kalıyor

İngiltere'de her 10 Müslümandan 7'si iş yerinde İslam karşıtı davranışa maruz kalıyor. Bir internet sitesinin yaptığı ankete göre Müslümanlar özellikle terfi sırasında ayrımcılıkla karşılaşıyor.