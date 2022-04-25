“Hepsi Merkel'in hatalarında suç ortağı, bütün siyasi sınıf hesap vermeli”

Almanya eski Başbakanı Merkel’in 16 yıllık iktidarı boyunca aldığı kararların birçoğunun ilk kez sorgulanmaya başlanmasına tepki gösteren yazar Sabine Beppler-Spahl, “Merkel eleştiriyi elbette hak ediyor, ancak tek başına Merkel'i suçlamak yeterli değil. Bütün siyasi sınıf hesap vermeli” dedi.

Almanya eski Başbakanı Merkel'in iktidarı boyunca aldığı kararlar tartışılmaya başlandı.

Angela Merkel'in günah keçisi ilan edildiğini dikkat çeken Alman yazar Sabine Beppler-Spahl, “Merkel eleştiriyi elbette hak ediyor. Ancak başbakanlığı sırasında alınan hatalı ve mantıksız kararlar yalnızca ona ait değildi. Tüm Alman siyasi sınıfı tarafından desteklendi” dedi.

"Merkel'in kendi fikirleriyle ilerlediği tek bir politika alanı yok. Bunun yerine, siyasi zamanın ruhuna göre hareket etti" diyen yazar Sabine Beppler-Spahl'in, ‘spiked-online.com'da Merkel hakkında kaleme aldığı dikkat çeken yazısı şöyle:

Angela Merkel'in Almanya şansölyesi olarak mirası şimdi artan bir inceleme altına giriyor. Bazı politikacılar ve gazeteciler, 16 yıllık iktidarı boyunca aldığı kararların birçoğunu ilk kez sorguluyor. Merkel'in orduyu ciddi şekilde zayıflattığını ve Almanya'yı Rus fosil yakıtlarına fazlasıyla bağımlı hale getirdiğini iddia ediyorlar.

Eski başbakanın yolunu izleyen artan eleştiri hacmi, bazı eski meslektaşlarını savunmasında ortaya çıkmasına neden oldu. CDU'nun büyük yaşlı adamı ve Merkel'in kabinesinde uzun süredir bakanlık yapan Wolfgang Schäuble, Merkel'i suçlamanın tamamen adil olmadığını söylüyor. Almanya'nın Rusya ile bu ölçekte bir çatışmaya gireceğine asla inanmadığını da itiraf ediyor.

Merkel eleştiriyi elbette hak ediyor. Ancak başbakanlığı sırasında alınan hatalı ve mantıksız kararlar yalnızca ona ait değildi. Tüm Alman siyasi sınıfı tarafından desteklendi. Aslında Merkel'in kendi fikirleriyle ilerlediği tek bir politika alanı yok. Bunun yerine, siyasi zamanın ruhuna göre hareket etti.

Örneğin, Almanya'nın Rus gazına bağımlılığının temelinde yatan nükleer santrallerin aşamalı olarak kaldırılması ve alternatif enerji kaynaklarına geçişi ele alalım. Aslında nükleeri aşamalı olarak kaldırma kararı 2000 yılında önceki SPD-Yeşiller koalisyon hükümeti tarafından alındı. CDU ve Merkel 2005 seçim kampanyasında bu kararı tersine çevireceklerine söz verdiler. Ancak 2011'deki Fukushima felaketinden sonra Merkel fikrini değiştirdi ve nükleer enerjinin aşamalı olarak kaldırılmasını yeniden emretti. Bunu yaparken, sadece seleflerinin zaten başlatmış olduğu bir hareket tarzı izledi.

Aynı şey zorunlu askerlik hizmetinin kaldırılması ve Alman ordusunun zayıflaması için de geçerli. Evet, 2011'de zorunlu askerliğin kaldırılması kararını alan Merkel'di, ancak çağrıları Yeşiller Partisi yönetti. Gerçekten de, kaldırılmasını talep eden ilk politikacı, 2000'lerin başındaki SPD-Yeşiller koalisyon hükümetinde çevre bakanı olan Yeşiller Partisi'nden Jürgen Trittin'di.

Ordunun küçültülmesi de Merkel'in göreve gelmesinden çok önce başlamıştı. Gerçekten de, Merkel'in ilk şansölye seçildiği 2005 yılına gelindiğinde, Alman ordusu 1980'lerde 500.000 askerden sadece 250.000'e inmişti.

Bütün bunlar bize Merkel'in cesur, risk alan bir politikacı olmadığını hatırlatıyor. Bir uzuv üzerinde dışarı çıkmadı. Bunun yerine, her zaman uygun görüneni yaptı ve kısa vadeli en büyük siyasi başarıyı vaat etti.

Peki ya Merkel'in dış politikası? Rusya konusunda asla saf değildi ve eski başbakan Gerhard Schröder'in aksine Putin'in arkadaşı da değildi. Dış ilişkilere yaklaşımı pragmatikti ve genellikle iç kaygılar tarafından yönlendiriliyordu. Avro krizi sırasında Yunanistan ile ilişkisinde olduğu gibi bazen sert ve boyun eğmez görünüyordu. Diğer zamanlarda, Çin, Türkiye ve Rusya ile ilişkilerinde olduğu gibi fırsatçı ve yumuşaktı. Almanya'nın yerel enerji tedarikindeki eksiklikleri gidermek için Rus gazına ve mülteci krizi sırasında Türkiye'nin yardımına ihtiyacı vardı. Merkel'in görev süresi boyunca uzun vadeli bir strateji veya dış politika doktrini yoktu. Tamamen o anın ihtiyaçları tarafından yönetiliyordu.

Şimdilik, en azından Almanya içinde, Merkel'e yönelik eleştiriler nispeten sınırlı kalıyor. Bunun nedeni, geçmişteki hataların sadece ona değil, bir bütün olarak Almanya'nın siyasi sınıfına da kötü bir ışık tutmasıdır. Yeni koalisyon hükümetinin puanları belirlemekle kesinlikle ilgisi yok. Yeşiller, Merkel'in sık sık gündemlerini uyguladığını biliyor. Ve SPD, Merkel'in 16 yıllık hükümet süresinin 12'sinde CDU'nun koalisyon ortağıydı. Hepsi Merkel'in hatalarında suç ortağı. Merkel'in mirasına şimdiye kadarki en sert eleştiri yurtdışından, özellikle de Ukrayna cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky'den geldi.

Almanya'daki bazı kişilerin nihayet Merkel hükümetlerinin hatalarını ve basiretsizliğini sorgulamaya başlaması iyi bir haber. Ancak tek başına Merkel'i suçlamak yeterli değil. Bütün siyasi sınıf hesap vermeli. .