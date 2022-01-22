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Hepsi bir bir gerçekleşmişti... Simpsonlar'dan yeni kehanet

ABD Başkanı Joe Biden'ın görevdeki ilk yılı, Tom Hanks'in yer aldığı bir reklam yayınlanarak kutlandı. Aktörün reklamdaki rolü, 2007'de yer aldığı Simpsonlar'daki kısa ama akılda kalıcı rolünü gündeme getirdi. Hanks dizide 'Merhaba, ben Tom Hanks. ABD hükümeti güvenilirliğini kaybetti, bu yüzden benimkinin bir kısmını ödünç alıyor' demişti.

2 Saat Önce
2022-01-22 12:07:15
Hepsi bir bir gerçekleşmişti... Simpsonlar'dan yeni kehanet

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık açılış komitesi, Akademi Ödüllü Tom Hanks'in yer aldığı bir reklam yayınlayarak görevdeki ilk yılını kutluyor.

Yapılan açıklamada, açılış komitesi, Biden'in başkanlığının bir yılında "Amerikan halkının gücünü ve azmini kutlamanın" önemli olduğunu hissettiğini söyledi.

TRT Haber'in haberine göre, gün boyunca televizyonda yayınlanan reklamda, ABD'de COVID-19 aşısını olan ilk kişi Sarah Lindsay da dahil olmak üzere geçen yıl hakkında olumlu konuşan Amerikalılar yer alıyor.

Lindsay, "Değişikliği hissedebiliyorum" diyor.

GERÇEK HAYATTA SİMPSONS ANI

Bununla birlikte, Hanks'in katılımı, 2007'deki Simpsons bölümünü gündeme getirdi. Bazıları bunu "gerçek hayatta" bir 'Simpsons' anı olarak kabul ettiğinden sosyal medyada alay konusu oldu.

Hanks dizide kendisi gibi görünüyor ve bir yıldız olarak cazibesini kullanarak karakterlere memleketlerinin yakında hükümet tarafından yok edileceğini anlatan bir bilgilendirme videosu yapıyor.

Hatta bazıları filmden Hanks'in açılış satırına atıfta bulundu.

Hanks dizide "Merhaba, ben Tom Hanks. ABD hükümeti güvenilirliğini kaybetti, bu yüzden benimkinin bir kısmını ödünç alıyor" demişti.

ALAY KONUSU OLDU

Daily Wire'dan Ben Shapiro "Tom Hanks'i piyasaya sürerken başının dertte olduğunu biliyorsun" dedi.

Teksas Senatörü Ted Cruz da alay konusu oldu. Cruz tweet atarak "İlk Simpsonlar yaptı" dedi. .

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