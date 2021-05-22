DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

'Talha Hakan Alp’e açık mektup…'
AK Partili Şen açıkladı: Z kuşağının yüzde kaçı AK Parti'ye oy veriyor?
Ülkelerine bir yıl sonra dönebildiler
Biden’a ‘İsrail’e karşı daha sert politika izle’ baskısı
Hacca Türkiye'den kaç kişi gidecek? Türkiye hac kontenjanı belli oldu mu?
Sokollu için söylenen sevdalinka: Yaşa Mehmed Paşa!
Selvi: Kılıçdaroğlu'nun kaderi Akşener'in elinde
Altın Nedir? Altın Çeşitleri
Pençe Yıldırım Harekatı'nda bir asker şehit oldu
Aile yardımı ne kadar? 2021 Aile yardımı nasıl alınır? Aile yardımı geriye dönük alınır mı?
İngiltere hükümetinden 'izleme itirafı'
PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 18 gözaltı
17 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon
Fransız basını: Burak Yılmaz, Lille'i şampiyonluğa götürdü
FKÖ’den UNRWA'ya acil çağrı

Heniyye: İsrail'e karşı sahada ve siyasi alanlarda zafer elde edildi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami ile 'İsrail'e karşı sahada ve siyaset sahnesinde kazanılan zaferi' görüştüğü bildirildi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
22.05.2021 08:23:20
Heniyye: İsrail'e karşı sahada ve siyasi alanlarda zafer elde edildi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami ile "İsrail'e karşı sahada ve siyaset sahnesinde kazanılan zaferi" görüştüğü bildirildi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Selami ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede, "Kudüs'ün Kılıcı" savaşında sahada ve siyasi alanlarda zafer elde edildiğini kaydeden Heniyye, Filistin direnişinin kahramanca bir destan yazdığını dile getirdi.

Heniyye ayrıca, İran'ın sahada ve siyasi alanda Filistin halkının yanındaki duruşundan övgüyle söz etti.

Selami de, Tahran'ın çeşitli alanlarda Filistin halkına ve direnişine her türlü desteği sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

İsrail, 10 Mayıs'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmış, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda dün gece yerel saatle 02.00'de saldırılarını sonlandırmıştı.

İsrail ordusunun düzenlendiği saldırılar nedeniyle Gazze'de 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 248 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş