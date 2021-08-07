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Heniyye: Direnişin geleceğiyle ilgili iyimseriz

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya gelen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD'nin bölgeyle ilgili planlarının çıkmazda olduğunu belirterek 'Direnişin geleceğiyle ilgili iyimseriz.' dedi.

2 Saat Önce
2021-08-07 14:12:30
Heniyye: Direnişin geleceğiyle ilgili iyimseriz

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya gelen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD'nin bölgeyle ilgili planlarının çıkmazda olduğunu belirterek "Direnişin geleceğiyle ilgili iyimseriz." dedi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Reisi ve Heniyye Filistin'deki son gelişmeleri ve İsrail'in saldırılarını görüştü.

Heniyye, resmen yemin ederek göreve başlayan Reisi'yi tebrik ederek "ABD'nin Filistin başta olmak üzere bölgeyle ilgili planları çıkmazdadır. ABD güçlerinin yıllar sonra Afganistan ve Irak'tan çekilmesi de bunun delilidir. Direnişin geleceğiyle ilgili iyimseriz." ifadelerini kullandı.

Heniyye mayıs ayında İsrail'e karşı başlattıkları ve "Kudüs'ün Kılıcı" adını verdikleri operasyonların ardından güç dengesinin değiştiğini söyledi.

Reisi de Filistin'in İslam dünyasının öncelikli konusu olduğunu ve "Kudüs'ün Kılıcı" operasyonlarının direniş güçlerinin İsrail'e karşı başarısının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Öte yandan Reisi, İslami Cihad Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi - Genel Komutanlık (FHKC - GK) Genel Sekreteri Talal Naci, Irak Haşdi Şabi Başkanı Falih el-Feyyaz ve Lübnan Hizbullahı Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım ile de görüştü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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