Heniyye'den Taliban'ın zaferine övgü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 'Taliban'ın Afganistan'da ABD işgaline karşı kazandığı zaferin, İslam ümmetinin vatanlarını işgalcilerden kurtarma gücüne sahip olduklarını gösterdiğini' söyledi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Taliban'ın Afganistan'da "ABD'ye karşı kazandığı zaferden" övgüyle söz etti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, Afganistan'da Taliban'ın kurduğu geçici hükümetin Dışişleri Bakan Vekili Mevlevi Emirhan Muttaki ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Heniyye, "Taliban'ın Afganistan'da ABD işgaline karşı kazandığı zaferin, İslam ümmetinin vatanlarını işgalcilerden kurtarma gücüne sahip olduklarını gösterdiğini" vurguladı.

Taliban'ın, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'yı özgürleştirmesinde destekleyici bir role sahip olması arzusunu dile getiren Heniyye, Afganistan'ın dışarıya yönelik konuşmalarında özellikle Kudüs başta olmak üzere Filistin'in unutulmamasının zorunlu olduğunu söyledi.

Muttaki de Afganistan'ın 43 yıl aradan sonra İslami bir hükümete sahip olduğunu ve ülke içinde bu hükümetin kontrolü dışında hiçbir bölge bulunmadığını ifade etti.

Muttaki, Kudüs ve çevresinde konuşlanmış Filistin halkının (İsrail'e karşı) "cihadından" duyduğu gururu dile getirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.