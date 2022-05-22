Heniyye'den Doğu Kudüs'teki provokatif 'bayrak yürüyüşü'ne tepki

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail yönetiminin, fanatik Yahudilerin 29 Mayıs'ta düzenleyeceği provokatif 'bayrak yürüyüşünün' Doğu Kudüs güzergahına izin vermesine tepki gösterdi.

Hamas yetkilileri, İsrail'in Mayıs 2021'de Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği ve 250'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıların birinci yılı dolayısıyla Gazze'de bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ses kaydı yayınlanan Hamas lideri Heniyye, Mescid-i Aksa'ya yönelik tehdit ve ihlalleri yakından takip ettiklerini belirtti.

"Kararımız açık ve nettir. Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallere ve Kudüs sokaklarında arbedeye izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanan Heniyye, Filistin halkına Mescid-i Aksa'yı korumaları çağrısında bulundu.

Heniyye, İsrail'in, fanatik Yahudi yerleşimcilerin provokatif "bayrak yürüyüşünün" işgal altındaki Doğu Kudüs güzergahına izin vermesinin birtakım sonuçları olacağı konusunda uyardı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, İsrail Kamu Güvenlik Bakanı Omar Bar-Lev, aşırı sağcı fanatik Yahudilerin 29 Mayıs'ta düzenleyeceği provokatif "bayrak yürüyüşünün" Doğu Kudüs'ün kutsal mekanlara da ev sahipliği yapan Eski Şehir'deki rotasına izin vermişti.

- Doğu Kudüs'te aşırı sağcı grupların provokatif "bayrak yürüyüşü"

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimciler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla her yıl mayıs ayında provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.

Geçen yılki provokatif yürüyüşte Yahudi yerleşimciler "Araplara ölüm" sloganları atmış, İsrail polisi de bölgedeki Filistinlilere güç kullanarak müdahale etmiş ve onlarca kişiyi yaralamıştı.

Yürüyüş, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketler ve Kudüs'te çalan sirenlerle yarıda kesilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs 2021'de başlattığı ve 21 Mayıs'ta sona eren saldırılarında 250'den fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, binlerce Filistinli de yaralanmıştı. .