Hem Dibeybe, hem Başağa… Aynı gün Türkiye’de diplomasi trafiği!

Geçtiğimiz hafta Trablus’ta arkasında 32 ölü ve 159 yaralı bırakan çatışmalar sonrası Türkiye’de ilginç bir diplomasi trafiğinin döndüğü; hem Abdülhamid Dibeybe’nin hem de Fethi Başağa’nın aynı gün Türkiye’de olduğu öğrenildi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Geçtiğimiz hafta Trablus'ta arkasında 32 ölü ve 159 yaralı bırakan çatışmalar sonrası Türkiye'de ilginç bir diplomasi trafiğinin döndüğü ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Eylül Cuma günü İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi ağırladığı gün, Tobruk merkezli hükümetin başındaki Fethi Başağa'nın da Türkiye'de olduğu iddia edildi.

“Barıştırma görüşmeleri”

Dünya gazetesinden Zeynep Gürcanlı'nın yazısına göre; Dibeybe'nin yanı sıra Başağa'nın da Ankara'nın davetiyle Türkiye'de olduğu öğrenildi. Gürcanlı, yazısında “Belli ki Ankara, Libya'da önce siyasi olarak birbirine meydan okuyan, ardından silahlı çatışmanın eşiğine gelen iki tarafı barıştırmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Başağa suskun kaldı

Erdoğan'ın Dibeybe'yi kabulü, Cumhurbaşkanlığının internet sitesinden “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Birlik Hükûmeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti” ifadeleriyle duyurulurken, Başağa'nın hangi yetkililerle görüştüğüne ilişkin bir açıklama gelmedi. Başağa'nınfacebook ve twitter sayfalarından da kendisinin Türkiye'de bulunduğuna ilişkin herhangi bir açıklama yer almadı.