Hem ABD hem de Çin!.. Bizim telefonlarımız üzerinden savaşıyorlar!

Dünya genelinde milyarlarca insanın kullandığı Tiktok, algoritmasını Çin yönetimine verdiğini açıklarken, Facebook’un ana şirketi Meta, ABD’de yaklaşan ara seçimlerle ilgili bilgiler üzerinde sıkı kontroller uygulamaya başladı.

­­­TIMETURK | HABER MERKEZİ

Alibaba, Tiktok'un sahibi Byte Dance ve Tencent gibi Çinli dijital devler, algoritmalarının ayrıntılarını Pekin ile paylaştı. Sosyal medya platformlarının büyümesinde kritik öneme sahip algoritmalar, kullanıcıların ne göreceğini ve hangi sırayla göreceklerini belirliyor.

Alibaba, TikTok'un sahibi ByteDance ve Tencent gibi Çinli dijital devleri, algoritmalarının ayrıntılarını ilk kez Çinli düzenleyicilerle paylaştı. Algoritmalar, kullanıcıların ne göreceğine ve hangi sırayla göreceklerine karar veriyor ve sosyal medya platformlarının büyümesini sağlamak için kritik öneme sahip. Bu nedenle şirketler tarafından sıkı şekilde korunuyor. ABD'de Meta ve Alphabet, daha fazla açıklama çağrılarına rağmen, bu verilerin ticari sır olduklarını söyleyerek ayrıntıları paylaşmayı reddetmişti.Tiktok'un dünya genelinde 1 milyarı aşkın aktif kullanıcısı var. Türkiye'den ise 26,5 milyon insanın Tiktok kullandığı biliniyor.

ABD seçimlerine karışacaklar

Facebook'un ana şirketi Meta, ABD'de yaklaşan ara seçimlerle ilgili bilgiler üzerinde sıkı kontroller uygulamaya başladı. Önceki gün bir blog gönderisiyle duyurulan adımlar kapsamında Meta, 2022 ara seçimleri öncesi bilgi kontrol taktiklerini güçlendirecek ve reklam kurallarını sıkılaştıracak. Şirket, seçimden önceki son hafta boyunca siyasi, sosyal ve seçimle ilgili reklamları yasaklayacak. Mevcut reklamları düzenlemek de yasaklanacak ve insanları oy vermemeye teşvik eden ya da sonuçların meşruiyetini sorgulayan reklamlara izin verilmeyecek. Sosyal medya devinin ayrıca, Ulusal Devlet Sekreterleri Birliği, Ulusal Eyalet Seçim Direktörleri Birliği, eyalet ve yerel seçim yetkilileri ile federal Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı ile düzenli toplantılar yaptığı ifade edildi. 2020 ABD başkanlık seçimleri sürecinde eski Başkan Donald Trump'ın gönderilerine sansür uygulayan Facebook'un açıklaması, “Bu seçimlerde de yine Cumhuriyetçi hesaplar mı hedef alınacak?” sorusunu akıllara getirdi.2022 yılı ilk çeyreği itibarıyla dünyada aktif Facebook kullanıcı sayısı 2,93 milyar olurken, Facebook'un dünya çapındaki en büyük sosyal ağ olarak kayıtlara geçtiği görüldü.

ABD seçimlerinde Twitter da büyük önem taşıyor. Twitter, son ABD seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti ve eski ABD Başkanı Donald Trump taraftarlarının paylaşımlarını kısıtlamış, ayrıca kongre baskını sürecinde Trump'ın hesabını kapatmıştı.

Sosyal medyanın püf noktası: Algoritma nedir?

Algoritma, belirli bir problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için çözüm yolunun adım adım tasarlanmasıdır. Algoritmalar sadece bilgisayar bilimlerinde değil hayatın her alanında kullanılsa da sosyal medyanın dünya genelinde kullanılmasıyla kavramsal bir anlam kazandı. Sosyal medya devleri tasarladıkları algoritmalarla kullanıcıların neyi, hangi aralıklarla, kaç kez ve nasıl göreceklerine karar veriyor. Ayrıca bu sayede kullanıcıların yaş aralıklarına, dünya görüşlerine, cinsiyetlerine ve meraklarına göre reklam sunan şirketler, bu şekilde daha fazla ciro elde ediyor.