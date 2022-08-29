Hayvanat bahçesine zorla girdi, cesedi çıktı

Gana'nın başkenti Akra'daki hayvanat bahçesine zorla giren bir kişi, aslan saldırısında hayatını kaybetti.

Gana Ormancılık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Akra'daki hayvanat bahçesinin güvenlik çitlerinden atlayan 30 yaşlarındaki bir kişi, aslan muhafazasının içine düştü.

Bu sırada aslanlardan biri, "davetsiz misafir" olarak açıklanan bu kişiye saldırdı. Ölen kişinin cesedi morga kaldırılırken, aslanlar güvenlik altına alındı. AA