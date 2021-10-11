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TIMETURK / DÜNYA / Hawaii'de 6,2 büyüklüğünde deprem

Hawaii'de 6,2 büyüklüğünde deprem

Hawaii'nin güneyindeki Büyük Ada'da bulunan Naalehu bölgesinin yaklaşık 27 kilometre güneyinde 6,2 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

1 Saat Önce
2021-10-11 13:05:35
Hawaii'de 6,2 büyüklüğünde deprem

Büyük Okyanus'da bulunan ve tamamen adalardan oluşan ABD'ye bağlı Hawaii'de 6,2 şiddetinde korkutan bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamada, Hawaii'nin güneyindeki Büyük Ada'da bulunan Naalehu bölgesinin yaklaşık 27 kilometre güneyinde, 35 kilometre derinlikte Deprem oldu.

Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından, en büyüğü 4,3 olan birçok artçı sarsıntı kaydedildi.

Hawaii Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, deprem nedeniyle havaalanlarında, köprülerde veya limanlarda hasar meydana gelmediği belirtildi.

Başkent Honolulu'daki Ulusal Meteoroloji Dairesi, depremin ardından tsunami tehlikesi olmadığını açıkladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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