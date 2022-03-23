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TIMETURK / DÜNYA / Havası en kirli ülkeler açıklandı; Türkiye 117 ülke arasında kaçıncı sırada yer aldı?

Havası en kirli ülkeler açıklandı; Türkiye 117 ülke arasında kaçıncı sırada yer aldı?

2021 yılı küresel hava kalitesi raporuna göre, en kötü hava kalitesinin Bangladeş’te olduğu açıklandı. 117 ülkenin yer aldığı raporda Türkiye 46. sıraya yerleşti.

2 Saat Önce
2022-03-23 12:11:13
Havası en kirli ülkeler açıklandı; Türkiye 117 ülke arasında kaçıncı sırada yer aldı?

Ajans Press'in, QAir verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2021 yılı küresel hava kalitesi raporu oranları belli oldu.

Böylelikle en kötü hava kalitesinin Bangladeş'te olduğu ortaya çıkarken, ikinci sıraya Afrika ülkesi Çad, üçüncü sıraya ise Pakistan'ın yerleştiği kaydedildi. 117 ülke ve 6 bin 475 şehrin yer aldığı raporda Türkiye 46. sıraya yerleşti.

Yapılan ölçümler neticesinde en iyi sonucu veren şehrimiz Çankırı olurken, havada bulunan zararlı partikül oranı 9.3 metreküp olarak tespit edildi.

İstanbul, Ankara, İzmir için bu seviye 17'lerdeyken Türkiye'nin hava kalitesinin en kötü olduğu şehir Iğdır olarak saptandı.

Iğdır'da havadaki zararlı partikül oranı 66.2 metreküp oldu. En iyi hava kalitesine sahip ülkeler ise; Yeni Kaledonya, Virgin Adaları, Porto Riko, Cape Verde ve Saba olarak sırlandı.

HAVA KİRLİLİĞİ MEDYANINDA GÜNDEMİNDE

Medya takip kurumu Ajans Press, hava kirliliği ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi.

Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2021 başından bugüne kadar hava kirliliği ile alakalı online ve geleneksel medya olmak üzere 120 bine yakın haber yansıdığı tespit edildi.

Son yıllarda karbon salınımı ve karbon nötr başlıkları ise en çok konuşulan farkındalık projeleri arasında yer aldı. Bu başlıklarda medyaya 11 bin 237 haber yansıdığı tespit edildi. .

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