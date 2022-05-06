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Havana'da otelde patlama: 4 ölü

Küba'nın başkenti Havana'da Saratoga Otel'de nedeni henüz belirlenemeyen büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

3 Gün Önce
2022-05-06 20:45:01
Havana'da otelde patlama: 4 ölü

Küba'nın başkenti Havana'da Saratoga Otel'de büyük bir patlama meydana geldi.

Nedeni henüz bilinmeyen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralanırken otelin ön cephesi büyük zarar gördü. Bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ölü veya yaralı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

Polis yıkılma tehlikesi altındaki çevre binaları tahliye ediyor. .

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