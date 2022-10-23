DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5813 ₺

EURO

18,3305 ₺

ALTIN

990,47 ₺

BİST

3.934,63 ₺

TIMETURK / DÜNYA / Havalimanında bomba paniği! Uçuşlar durduruldu

Havalimanında bomba paniği! Uçuşlar durduruldu

Kanada'nın Toronto kentinde Billy Bishop Havaalanı bomba şüphesi üzerine uçuşlara kapatıldı. Yolcular tahliye edildi.

51 Dakika Önce
2022-10-23 09:58:05
Havalimanında bomba paniği! Uçuşlar durduruldu

Kanada polisinden yapılan açıklamada, havaalanı içerisinde şüpheli bir paket tespit edildiği duyuruldu.

Havaalanı uçuşlara kapatılırken, yolcular tahliye edildi.

Güvenlik önlemleri kapsamında çevredeki 2 binanın da boşaltıldığı, bölgeye çıkan yolların kapatıldığı duyuruldu.

Olaya ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş