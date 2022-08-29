Havada pilot kavgası! Açığa alındılar

Fransız hava yolu şirketi Air France'e ait uçağın kokpitinde kavga eden iki pilot açığa alındı.

La Tribune gazetesinin haberine göre, haziranda Cenevre-Paris uçuşunu gerçekleştiren uçağın kokpitinde iki pilot arasında kavga çıktı.

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, pilotların açığa alındığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, kokpitte çıkan anlaşmazlığa rağmen uçuşun olağan seyrettiği ve güvenli şekilde iniş yaptığı ifade edildi.

Uçağın kalkışından kısa süre sonra yaşanan kavgada pilotları, kabin görevlisinin ayırmaya çalıştığı öğrenilmişti.

Fransız Hava Olayları Soruşturma Ajansı, 24 Ağustos'ta yayınladığı raporda, kavgaya tutuşan pilotların güvenli uçuş için gerekli sorumluluğu yerine getirmediğini kaydetmişti. AA