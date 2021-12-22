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Hatırlatıcı doz aşısını olana 100 dolar verilecek

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Omicron varyantı nedeniyle hızla vakalar artarken insanların hatırlatıcı doz aşılarını olmasının önemine vurgu yaptı.

20 Dakika Önce
2021-12-22 09:23:05
Hatırlatıcı doz aşısını olana 100 dolar verilecek

Omicron varyantının arttığı ABD'de aşıyı özendirme kampanyaları sürüyor.

ABD'nin New York şehrinde yıl sonuna kadar hatırlatıcı doz aşısı olanlara 100 dolar verilecek.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Omicron varyantı nedeniyle hızla vakalar artarken insanların hatırlatıcı doz aşılarını olmasının önemine vurgu yaptı.

Blasio, 31 Aralık tarihine kadar hatırlatıcı doz aşı olanlara 100 dolar verileceğini söyledi.

New York, ilk doz aşısını olanlar için 100 dolar ya da başka teşviklerde bulunuyordu.

Çalışmaların ön bulguları, hatırlatıcı dozun Omicron varyantına karşı koruyucu olduğunu gösteriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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