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Haseke’de İran’ı suçlayan bildiriler dağıttılar

Terör örgütü PKK/YPG işgali altındaki Haseke’de bir ay içinde ikinci kez, İran’ın bölgedeki çalışmalarına karşı bildiri dağıtıldı.

1 Saat Önce
2022-08-23 13:06:40
Haseke’de İran’ı suçlayan bildiriler dağıttılar

­­­TIMETURK | HABER MERKEZİ

Terör örgütü PKK/YPG işgali altındaki Haseke'de bir ay içinde ikinci kez, İran'ın bölgedeki çalışmalarına karşı bildiri dağıtıldı. Özellikle İstasyon ve Havalimanı mahallelerinde dağıtılan bildirilerde İran eleştirilerek, İran'ın projelerine karşı koyma çağrısı yapıldı.

Kim olarak dağıtıldığı tam olarak bilinmeyen bildirinin aşiretler tarafından kaleme alındığı tahmin ediliyor. Haseke'deki Baas partisi şubesi yakınlarında da çeşitli duvarlara asılan bildiride “Lübnan Hizbullahı'na ve İran projesine hayır. Yaşasın büyük Haseke ve Suriye!” denildi.

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Haseke gençleri İran ve Hizbullah'tan daha zekidir

“İran milislerinin çalışmaları ve hak ihlalleri, Haseke'deki toplumsal ve aşiret yapısına karşı bir tehdittir. İran'ın bu çalışmaları, Haseke'deki aşiretleri zayıflatma, Haseke'yi kontrolü kolaylaştırmak için demografi değişimi kapsamındadır” denilen bildiride, şu ifadelere yer verildi:

“Özgür Haseke gençleri, Haseke'deki mevcut kötü iktisadî durumu Haseke'nin gençlerini paralı asker yaparak İran projesi yolunda ölüme göndererek kullanan İran'dan ve Hizbullah'tan daha zekidir”

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