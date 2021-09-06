Haşdi Şabi komutanına bombalı saldırı
Irak'taki Şii milis grubu Haşdi Şabi’nin önemli komutanlarından Asıf Hasan Kerim, Babil kentinde aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu öldü.
2021-09-06 07:42:19
Babil Emniyet Müdürlüğünden bir kaynağın bildirdiğine göre, Haşdi Şabi Cezire Operasyonları Komutanı Asıf Hasan Kerim, Babil vilayeti Ceref en-Nasr nahiyesinde arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Kerim'in beraberindeki iki kişi ise yaralandı.
Adını vermek istemeyen kaynak, olayın meydana geldiği el-Uveysat bölgesinin, tamamıyla Haşdi Şabi kontrolünde olduğuna dikkati çekti.
Olayı henüz üstlenen olmadı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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