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TIMETURK / DÜNYA / Haşdi Şabi komutanına bombalı saldırı

Haşdi Şabi komutanına bombalı saldırı

Irak'taki Şii milis grubu Haşdi Şabi’nin önemli komutanlarından Asıf Hasan Kerim, Babil kentinde aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu öldü.

24 Dakika Önce
2021-09-06 07:42:19
Haşdi Şabi komutanına bombalı saldırı

Babil Emniyet Müdürlüğünden bir kaynağın bildirdiğine göre, Haşdi Şabi Cezire Operasyonları Komutanı Asıf Hasan Kerim, Babil vilayeti Ceref en-Nasr nahiyesinde arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kerim'in beraberindeki iki kişi ise yaralandı.

Adını vermek istemeyen kaynak, olayın meydana geldiği el-Uveysat bölgesinin, tamamıyla Haşdi Şabi kontrolünde olduğuna dikkati çekti.

Olayı henüz üstlenen olmadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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