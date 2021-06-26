Haşdi Şabi'den Irak'ta gövde gösterisi

İran destekli Şii milis çatı örgütü Haşdi Şabi, 7’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle Irak'ta askeri tören düzenledi.

İran destekli Şii milis çatı örgütü Haşdi Şabi, 7'nci kuruluş yıldönümü nedeniyle Irak'ta askeri tören düzenlendi.

Törene Irak Başbakanı ve Mustafa Kazimi, Haşdi Şabi Kurulu Başkanı Falih Feyyaz, İçişleri Bakanı Osman Ganimi, Savunma Bakanı Cuma İnad, Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Areci ile çok sayıda çok sayıda askeri yetkili katıldı.

Askeri tören, Diyala vilayetindeki Eşref Üssü'nde gerçekleştirildi.

Irak medyasında yer alan habere göre Şii dini mercii Ali Sistani, silahlı gruplardan törene katılmamaları talebinde bulundu.

Irak'taki birçok Şii grubu bünyesinde barındıran Haşdi Şabi, 2014 yılında, Ali Sistani'nin fetvasıyla kuruldu, 2015 yılında resmi statü kazandı.

İran'a yakınlıkları sebebiyle Haşdi Şabi bileşeni bazı gruplar ABD tarafından "terör örgütü" listesine alınmış durumda.

Kaynak: K24, Mepa News

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