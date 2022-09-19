Hasan Mezarcı’ya rakip çıktı

Son dönemde çeşitli skandallarla gündeme gelen 29 yaşındaki Ezra Miller'ın yakın arkadaşları, ünlü oyuncunun kendini mesih zannettiğini söyledi.

Türkiye'de kendisini İsa Mesih olarak tanıtan ve bu şekilde cemaatini oluşturan Hasan Mezarcı'ya Amerika'dan rakip çıktı.

Ünlü oyuncu Ezra Miller'ın çevresindekileri sözlü ve duygusal olarak taciz ettiğini ve kendisinden ‘İsa ve şeytan' olarak bahsettiği söyleniyor.

Miller geçen haftalarda yaptığı bir açıklamada "karmaşık akıl sağlığı sorunları" yaşadığını ve tedavi göreceğini duyurmuştu.

Vanity Fair'e konuşan arkadaşları ünlü oyuncunun psikolojisinin ebeveynlerinin 2019'da boşanmasıyla kötüye gittiğini belirtti.

Hakkında birçok suçlamalar var

Miller ilk olarak 2020'de İzlanda'da bar çıkışında bir kadının boğazını sıktığı görüntülerle gündeme gelmişti.

Bunun ardından ünlü oyuncuya geçen aylarda hırsızlık, istismar, bir çocuğu ve annesini alıkoyma gibi suçlamalar yöneltildi.

Kendisinden "İsa" ya da "şeytan" diye bahsettiği iddia edildi

O dönem Miller'ın, ünlü oyuncunun sıradaki mesih olduğunu düşünen Jasper Young Bear adında bir ruhani akıl hocasına gittiği ve bu kişinin Miller'a "Masonlar seni öldürmek için şeytan gönderiyorlar" dediği belirtildi.

Kaynaklar, Miller'ın sette kendisinden "İsa" ya da "şeytan" diye bahsettiğini söyledi.

Karıştığı suçlamaların ardından Miller'ın başrolünde yer aldığı DC film serisi The Flash'in de geleceği belirsizdi. Yakın zamanda filmin son olaylara rağmen gelecek yıl gösterime gireceği duyuruldu.

Set arkadaşları ise Miller'ın oynadığı Flash karakterini İsa'ya benzettiğini ve "Tıpkı onun gibi çoklu evrenleri bir araya getiren kurtarıcı" olarak gördüğünü ifade etti. .