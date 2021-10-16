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TIMETURK / DÜNYA / Harvard, dünyanın en zengin üniversitesi

Harvard, dünyanın en zengin üniversitesi

Harvard Üniversitesi’nin dün yayınlanan yıllık mali raporuna göre, üniversitenin bağışları bir yılda yüzde 27 artarak onu dünyanın en zengin üniversitesi haline getirdi.

12 Saat Önce
2021-10-16 01:09:38
Harvard, dünyanın en zengin üniversitesi

ABD'de yüksek öğretimde çok yaygın olan bu tür bağışlar, büyük ölçüde özel vakıflar tarafından finanse ediliyor. Bunların çoğu (yüzde 82) belirli projeler veya çalışma alanları gibi fonun ne için kullanılabileceği konusunda kısıtlamalara tabi.

Harvard'daki bağışın sadece yüzde 5 ila 5,5'i üniversitenin fiili işleyişini finanse etmek için kullanılıyor. Bu miktar, 2020-21 öğretim yılında 2 milyar dolardı.

Halihazırda dünyanın en büyüğü fonuna sahip Harvard'a bağış mali yılın sonu olan Haziran sonunda yüzde 27 artarak 53,2 milyar dolara ulaştı. Bu miktar, Güney Afrika veya Hollanda Merkez Bankaları'nın rezervlerine eşdeğer.

US News ve World Report dergisi tarafından oluşturulan bir sıralamaya göre, Harvard geçen yıl bağış büyüklüğü açısından Yale'in önüne geçerek ilk sırada yer aldı.

Şarku'lAvsatTürkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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