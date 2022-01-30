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TIMETURK / DÜNYA / Hartum’un merkezinde gösteriler yasaklandı

Hartum’un merkezinde gösteriler yasaklandı

Sudanlı yetkililer, 25 Ekim 2021’deki askeri müdahalenin ardından tam sivil yönetim talebiyle protestoların düzenlendiği başkent Hartum’un merkezi için gösteri yasağı getirdi.

1 Saat Önce
2022-01-30 13:33:27
Hartum’un merkezinde gösteriler yasaklandı

Hartum Güvenlik Koordinasyon Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Hartum şehir merkezinin gösterilere yasak bölge ilan edildiği, güneydeki demir yolundan doğudaki ordunun genel komutanlığı ve kuzey kesimindeki Nil Caddesi'ne kadar olan noktalarda gösterilere izin verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, güvenlik komiteleri ile koordineli olarak mahallelerdeki meydanlarda yürüyüş ve gösterilerin düzenlemesine izin verilirken vatandaşlardan hastane ve okul gibi kurumlardan uzak durulması istendi.

Askeri yönetim karşıtı grup "Direniş Komiteleri", bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde protesto çağrısı yapmıştı.

Sudan Doktorlar Komitesine göre, 3 ayı aşkın süredir devam eden gösterilerde 78 kişi hayatını kaybetti.

Askeri müdahalenin ardından hükümetin kurulamadığı ülkede, siyasi krizin çözümüne dair girişimlerden henüz netice alınamadı. .

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