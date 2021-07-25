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TIMETURK / DÜNYA / Harry Potter yazarı eski eşinden korktuğu için tam adını kullanmadığını açıkladı

Harry Potter yazarı eski eşinden korktuğu için tam adını kullanmadığını açıkladı

Harry Potter serisinin ingiliz yazarı J.K. Rowling, şiddet gördüğü eski kocasından korktuğu için kitaplarına tam adını (Joanne Kathleen Rowling) koymadığını, J.K. ve soyadını kullandığını söyledi.

3 Saat Önce
2021-07-25 13:26:55
Harry Potter yazarı eski eşinden korktuğu için tam adını kullanmadığını açıkladı

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Rowling, 1992'de evlenip 1993'te ayrıldığı ve 1995'te boşandığı Jorge Arantes'in kendisine şiddet uyguladığını açıklamış, Arantes ise geçen yıl Sun gazetesinde kaleme aldığı bir yazıda ona tokat attığını ve pişman olmadığını ifade etmişti.

1997'de basılan serinin ilk kitabı ‘Harry Potter ve Felsefe Taşı' ve diğer romanlar ses getirince yayıncısının ‘uniseks' olmasını istemesi nedeniyle bu yolu seçtiğini açıklayan Rowling, yazar Simon Armitage'ın sorularını yanıtladı.

İngiliz yazar, önadını kullanmamasının nedeninin gerçekten bu olup olmadığına ilişkin soruya şu yanıtı verdi: “Kısmen doğru, yayıncım kitabın hem kız hem de erkek çocuklarına hitap edeceğini düşünerek uniseks bir isim istemişti. Ancak şimdi daha önce hiç açıklamadığım nedeni açıklayayım. Çok zorlu bir evliliği geride bırakmıştım. O dönemde paranoyak davrandım. Eski kocamdan korktuğum için adımı açık olarak kullanmak istemedim. Aslında biraz aptalcaydı çünkü eski kocam yazdığımı biliyordu. Yazdıklarımı hiç okumadı ama konuşurduk o nedenle benim olduğumu anlayabilirdi.”

2001'den beri Neil Murray'le mutlu bir evliliği olan üç çocuk annesi Rowling, ilk kitap basılmadan önce eski kocası hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğunu belirterek, “Yayın tarihi yakınlaşınca tam adımı koymama kararı aldım. Aslında J.K. Rowling olarak tanınmak da hoşuma gitti” dedi.

Yedi kitaptan oluşan seri, Şubat 2018 satış rakamlarına göre dünyanın dört bir yanında 500 milyona ulaştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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