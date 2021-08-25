Harris Çin üzerinde baskıyı arttırma vurgusu yaptı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris Pekin üzerindeki baskıyı artırmanın yeni yollarını bulacaklarını söyledi ve Çin'i iki gün içinde ikinci kez Asya sularında zorbalık yapmakla suçladı.