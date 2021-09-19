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''Hapishaneden firar eden 6 Filistinlinin hayatlarından İsrail sorumlu''
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''Hapishaneden firar eden 6 Filistinlinin hayatlarından İsrail sorumlu''

Gazze'deki İslami Cihad Hareketi, Gilboa Hapishanesi'nden firar eden ve daha sonra yakalanan 6 Filistinlinin hayatlarından İsrail'i sorumlu tuttu.

3 Saat Önce
2021-09-19 14:48:37
''Hapishaneden firar eden 6 Filistinlinin hayatlarından İsrail sorumlu''

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, "Esirlerin özgürlüğü için çalışmaya devam etme sözü veriyoruz. Bu en acil ve öncelikli görevlerimizden biridir." ifadelerine yer verildi.

6 Eylül'de ülkenin kuzeyindeki Gilboa Hapishanesi'nden firar eden 6 Filistinlinin hayatlarına gelecek herhangi bir olumsuz duruma karşı İsrail'in sorumlu tutulduğu belirtilen açıklamada, Filistin halkı, 6 mahkumun ailelerini ve genel olarak mahkumları desteklemek için gösteri yapma çağrısı yapıldı.

HAPİSTEN FİRAR EDEN 6 FİLİSTİNLİ TUTUKLU

Filistinli 6 tutuklu, 6 Eylül sabahı, İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak firar etmişti.

Hapisten kaçan Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zubeydi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Eyhem Fuad Mahmud Abdullah el-Arıda yakalanmıştı.

Hapisten firar eden diğer iki Filistinli tutuklu Eyhem Fuad Kemamci ve Yakub Nufeyat'ın da dün yakalanmasıyla firar eden tüm Filistinli tutuklular yakalanmış oldu.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 365'i "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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