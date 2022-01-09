Hapishanede isyan! 56 mahkum yaralı
Meksika'nın kuzeyinde bir hapishanede gasp nedeniyle patlak veren isyanda 56 mahkum yaralandı.
2022-01-09 10:41:02
Nuevo Leon eyaletine bağlı Monterrey şehrinin dışındaki Apodaca Hapishanesi'nde 7 Ocak Cuma günü isyan başladı.
Eyaletin Kamu Güvenliği Bakanı Aldo Fasci, 56 mahkumun yaralandığı olayda ateşli silah kullanılmadığını açıkladı.
Fasci, mahkumların hapishanedeki sanayi tesislerinde çalıştığını ve ödemelerini cuma günlerini aldığını, 5 çete üyesinin diğer mahkumların paralarını gasbetmeye çalıştığını söyledi.
Hapishanede durum kontrol altına alındı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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