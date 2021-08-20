Hangi ülke ne kadar Afgan’a kapısını açacak?

Geçtiğimiz günlerde Taliban’ın yönetimi devralması ile birlikte çok sayıda Afgan ülkeden ayrılmak için kaçış yolları arıyor. Yardım çağrılarına sessiz kalmayan ülkeler birer birer açıklama yaparak kabul edecekleri Afgan mülteci sayısını bildiriyor.

ABD

ABD, karadaki ABD personeline ve birliklerine yardım edenlere 80.000'e kadar özel göçmen vizesi verebileceğini söyledi.

Iran

Afganistan'a 900 kilometre sınırı olan Iran'da halihazırda 3.5 milyon Afgan mülteci bulunmakta.

Pakistan

Başbakan İmran Han, ‘Taliban'ın kontrolü ele alması ile birlikte sınır kapılarımızı tamamen kapatacağız. Şuanda 3 milyon Afgan mülteciyi barındırıyoruz. Bu nedenle halkım daha fazlasını istemiyor' dedi.

Arnavutluk

Afgan mültecileri geçici olarak barındıracak tesisleri teftiş eden Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka, ‘Tıbbi ve ilk yardım çadırlarıyla donatılmış 400 kişilik kapasiteye sahip merkez, Arnavutluk'a gelen yolcuların ilk durağı olacak.'

Hırvatistan

Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlić Radman, 'Afganistan'da Hırvat ordusunu destekleyen 20 Afgan'a vize vereceğiz. Onları korumak bizim görevimiz ve ahlaki yükümlülüğümüzdür' dedi.

Estonya

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, 'ülke olarak Afganistan'ta patlak veren insani krizin çözümüne katkıda bulunmak istiyoruz. Bu nedenle 10 Afgan mülteciye vize vereceğiz' dedi.

Avusturya

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Afgan mülteciler açısından Almanya, Avusturya ya da İsveç'tense Türkiye'nin sığınmak için daha doğru yer olduğunu ve ülkeye kaçak giren Afgan mülteciler, AB üyesi olmayan diğer ülkelere iade edilmesi gerektiğini söyledi.

Karadağ

Karadağ Dışişleri Bakanlığı şuan için böyle bir planlamamız yok.

Birleşik Krallık

Kadınlara, kız çocuklarına ve dini diğer azınlıklara öncelik verecek. Bu bağlamda birkaç yıl içerisinde 20.000 kişiyi alacağını söyledi.

Kanada

“Kadın liderleri, insan hakları savunucularını, gazetecileri, LGBTQ bireyleri, zulme uğrayan dini gruplara mensup olanları ve Kanada'ya yerleşmiş tercüman ailelerini içerecek. Ayrı olarak, özel bir göçmenlik programı, Afganistan'daki operasyonları sırasında Kanadalı yetkililer ve kuvvetler için çalışan, tercümanlar, elçilik çalışanları ve aileleri dahil binlerce Afgan'a sığınak sunacak.

İsviçre

İsviçre Çarşamba günü yaptığı açıklamada, doğrudan ülkeden gelen büyük Afgan mülteci gruplarını kabul etmeyeceğini, bunun yerine sığınma başvurularını duruma göre inceleyeceğini söyledi.

Uganda

ABD'nin talebi üzerine geçici olarak 2 bin mülteciye ev sahipliği yapacak. 3 aylık bir süre için kabul etmeyi ve ardından başka bir yere yerleştirileceklerini kabul ettiğini söyledi.

Kuzey Makedonya

ABD'nin talebi üzerine 450 Afgan'ı geçici olarak ağırlayacak.

Kosova

ABD'nin isteği üzerine mültecilere ev sahipliği yapacak. Kesin kişi sayısı veya nerede kalacakları hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.

DERLEME

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.