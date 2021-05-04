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Han: İslam'ı terörle bağdaştırmak haksızlık

Pakistan Başbakanı İmran Han, İslam'ın ve tüm Müslümanların, herhangi bir kişi tarafından işlenen terörün her türlüsünü ve tezahürünü şiddetle kınadığını belirterek, 'İslam'ı terörle bağdaştırmak kesinlikle haksızlık' dedi. Han, İslam İşbirliği Teşkilatı’na (İİT) İslamofobi ile kararlı şekilde mücadele edilmesi çağrısında bulundu.

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04.05.2021 08:14:35
Han: İslam'ı terörle bağdaştırmak haksızlık

Pakistan Başbakanı İmran Han, İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) İslamofobi ile kararlı şekilde mücadele edilmesi çağrısında bulundu.

Başkent İslamabad'da İİT'ye üye ülkelerin büyükelçileriyle bir araya gelen Başbakan Han, burada yaptığı açıklamada, İslam ülkelerinin, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'e yönelik küfür içerikli ifadelerin 1,5 milyar Müslüman'ı yaraladığı ve bunun bir ifade özgürlüğü meselesi olmadığı konusunda Batılı ülkeleri ikna etmede başarısız olduğunu söyledi.

Han, ne zaman bir terör olayı meydana gelse Batılı ülkelerin tüm İslam dünyasını kötülediğine dikkat çekerek, bireysel eylemlerin tüm Müslümanların eylemiymiş gibi adlandırılmaması gerektiğini ifade etti.

- "İslam'ı terörle bağdaştırmak haksızlık"

İslam'ın ve tüm Müslümanların, herhangi bir kişi tarafından işlenen terörün her türlüsünü ve tezahürünü şiddetle kınadığını belirten Han, "İslam'ı terörle bağdaştırmak kesinlikle haksızlık." dedi.

İslam'ın "radikalizm ve terör" ile ilişkilendirilmesi ve İslamofobiye karşı kararlı şekilde mücadele edilmesi konusunda İİT'ye çağrıda bulunan Han, örgüte, uluslararası topluluğun, Müslümanların İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'e ve Kur'an-ı Kerim'e karşı derin sevgi ve hürmetlerini anlaması için birlikte çalışmayı teklif etti.

- Avrupa Birliği ile görüşülecek iddiası

Öte yandan Başbakanlığa yakın bir kaynak, hükümetin Avrupa Birliği (AB) ile, Pakistan'daki dine küfür yasaları meselesi ile ülkenin AB'ye gümrüksüz ürün ihraç etmesini sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP+) statüsü arasında bir bağlantı bulunmadığı konusunda görüşeceğini iddia etti.

30 Nisan'da Avrupa Parlamentosu (AP), Pakistan'da "dine küfretme yasaları dolayısıyla azınlıklara yönelik artan suçlamalar" sonrası dini azınlıklara özgürlük verilmesi ve Pakistan'ın AB'ye gümrüksüz ürün ihraç etmesini sağlayan GSP+ statüsünün yeniden gözden geçirilmesine yönelik kararı kabul etmişti.

Söz konusu karara İslamabad yönetimi tepki göstermişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan