'Hamile' erkek siyasetçi, doğum oranından sorumlu devlet bakanlığına atandı

Japonya'da düşen doğum oranını yükseltmekten sorumlu devlet bakanı olarak, geçmişte 'takma hamile karnı' giyen Masanobu Ogura atandı.

Japonya Başbakanı Fumio Kişida, yaptığı kabine değişikliğinde eski Merkez Bankası çalışanı Ogura'yı, Cinsiyet Eşitliği ve Çocuk Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı olarak göreve getirdi.

Kişida, 41 yaşındaki Ogura'yı atayarak ülkedeki düşük doğum oranı sorununa "genç ve yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçladığını" söyledi. Independent Türkçe'nin haberine göre; 61 yaşındaki Seiko Noda yerine göreve gelen Ogura, açıklamasında, ailelerin çocuk yetiştirmesine destek sağlayacak politikaların geliştirilmesinin çok önemli olduğunu belirtti.

Hamileliği deneyimlemeye çalışmıştı

Ogura, geçen yıl nisanda iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin gençlik kollarının düzenlediği bir etkinlikte, takma hamile karnı giyerek gündem olmuştu. Kendisine katılan iki siyasetçiyle birlikte Ogura, gündelik işlerini hallederken 7,3 kilogramlık takma karnı giymiş ve 7 aylık hamile bir kadının fiziksel açıdan neler yaşadığını deneyimlemeye çalışmıştı.

Ogura, o dönemde şahsi blogunda yayımladığı bir yazıda, "Siyasetçi olarak sınırlı vaktimin çok daha büyük bir bölümünü hamile kadınları destekleyecek politikalar üretmek için kullanmak istiyorum" ifadelerine yer vermişti.

"Doğum oranı sorununa cahilce yaklaşılıyor"

Öte yandan bir çocuk annesi Noda, geçen ay ABD'nin önde gelen haber ajanslarından AP'ye verdiği röportajda, erkek egemen siyasi yapının ülke ekonomisine ciddi tehdit oluşturan düşük doğum oranı sorununa "cahilce yaklaştığını ve kayıtsız kaldığını" söylemişti.

Noda, kadınların ve çocukların yaşadığı sorunlar görünür hale gelmedikçe ülkede siyasi bir ilerlemenin kaydedilemeyeceğini de ifade etmişti.

Japonya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre geçen yıl ülkede 811 bin 604 bebek doğdu. Bu sayının rekor seviyede bir düşüş anlamına geldiği belirtilirken, çocuk ölümleriyse 1,44 milyonla II. Dünya Savaşı sonrası en yüksek seviyeye çıktı. 65 yaş ve üstü kişiler, 125,8 milyon kişinin yaşadığı ülkedeki nüfusun yaklaşık yüzde 29'unu oluşturuyor.