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Hamas yetkilisi Rişk'ten Türkiye'ye övgü

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları karşısında Türkiye'nin tavrını övdü.

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Google News - Timeturk
22.05.2021 00:50:57
Hamas yetkilisi Rişk'ten Türkiye'ye övgü

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin ardından Twitter hesabından açıklamada bulunan Rişk, saldırılar sırasında kendilerine destek olan ülkelerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Rişk, Türkiye'nin, Kudüs bayrağını uluslararası tüm platformlarda taşıdığını ve Siyonist işgalcinin işlediği suçları görmezden gelmeye çalışanların zehirli oklarını tersine çevirdiğini dile getirdi.

Rişk ayrıca, Katar ve Mısır'ın, Filistin halkının akan kanının durması için müzakere yürüttüğünü, İran'ın ise gerek silah ve gerekse finansal olarak direnişin yanında yer aldığını aktardı.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve Hamas ile varılan ateşkesle sona eren saldırıları nedeniyle 248 Filistinli hayatını kaybetmişti.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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