Hamas: Yemen'deki çatışmalarda taraf değiliz

Hamas, Yemen'deki 'talihsiz çatışmalarda' herhangi bir tarafı desteklemediğini duyurdu.

Hamas'ın Yemen Maslahatgüzarı Muaz Ebu Şemmale'nin Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali el-Husi ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası gelen bazı tepkiler üzerine Hamas yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Ebu Şemmale'nin söz konusu görüşmede kullandığı "zafer ve kurtuluş" ifadeleriyle Kudüs ve Filistin'in kurtuluşundan başka bir şey kastedilmediği vurgulandı.

Hamas'ın Yemen'deki çatışmalarda bir tarafı desteklediği veya çatışmalara müdahale ettiği anlamına gelebilecek herhangi bir söylem, tutum veya davranışın kesinlikle kişisel olduğu, hareketi veya yöneticileri bağlamadığı kaydedildi.

Yemen halkının, tüm mücadelelerinde Filistin halkının yanında durmasından övgüyle söz edilen açıklamada, Hamas olarak Yemen'e ve halkına "iyilik, birlik ve çatışmalardan kurtulmaları" dileğinde bulunulduğu ifade edildi.

Ebu Şemmale, 6 Haziran'da El-Husi ile gerçekleştirdiği görüşmede, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılar sırasında Husilerin Filistin halkını desteklemek için başlattığı girişimi överek, "Yemen'de kardeşlik ve rahatlık hissediyoruz ve bu, Yemen halkının Filistin ve Mescid-i Aksa'ya olan sevgisini gösteriyor." ifadelerini kullanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.