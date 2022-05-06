Hamas'tan Moskova'ya sürpriz ziyaret

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Rusya'ya gerçekleştirdikleri ziyarette, Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki İsrail ihlallerini görüştüklerini söyledi.

Ebu Merzuk sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, başkanlık ettiği ve Hamas'ın yöneticilerinden oluşan heyetin iki gün süren Moskova ziyaretine ilişkin bilgi verdi.

"Hamas heyeti, İsrail'in Kudüs'teki saldırıları ve bunun tehlikeli yansımaları ile Batı Şeria ve Gazze'deki ihlalleri görüştü." ifadesini kullanan Ebu Merzuk, heyetin ayrıca bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele aldığını aktardı.

Görüşmede her iki her iki tarafın da "uluslararası kararlarda ABD'nin münferit yaklaşımını kabul etmedikleri vurgusu yaptığını" aktaran Ebu Merzuk, "Rus dostlarla ikili iş birliği ve koordinasyonu güçlendirmek amacıyla yaptığımız ziyaret verimli geçti." ifadelerini kullandı.

Hamas, 4 Mayıs Çarşamba günü Musa Ebu Merzuk başkanlığındaki bir heyetin, Filistin'deki son gelişmeleri görüşmek üzere Moskova'ya gittiğini duyurmuştu. .