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Hamas'tan 'Mescid-i Aksa' çağrısı

​​​​​​​Hamas, İsrailli aşırı sağcıların 15 Haziran'da düzenleyeceği tartışmalı 'bayrak yürüyüşü' ile eş zamanlı olarak 'Mescid-i Aksa'da toplanma ve genel seferberlik' çağrısında bulundu.

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13.06.2021 19:37:58
Hamas'tan 'Mescid-i Aksa' çağrısı

Hamas sözcülerinden Muhammed Hamade, yaptığı açıklamada, "Ayaklanan Kudüs halkını ve gençleri genel seferberliğe, Mescid-i Aksa meydanlarında ve Eski Şehir sokaklarında toplanmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplanma çağrısının Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlemeyi planladıkları "bayrak yürüyüşü" ile eş zamanlı olduğuna işaret eden Hamade, yerleşimcilerin hedeflerine ulaşmasına fırsat verilmemesini istedi.

"Gelecek salı günü seferberlik ve Mescid-i Aksa'da murabıtlıkla, işgalcilere karşı bir meydan okuma ve öfke günü olsun." diyen Hamade, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'daki sebatkâr tutumundan da övgüyle söz etti.

AŞIRI SAĞCI İSRAİLLİLERİN TARTIŞMALI "BAYRAK YÜRÜYÜŞÜ"

Aşırı sağcı İsrailliler, 10 Mayıs'ta İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesinin yıl dönümü nedeniyle Eski Şehir'de "bayrak yürüyüşü" yapmayı planlamıştı.

Kentteki gerginlik nedeniyle bu yürüyüşün güzergahı değiştirilmiş ve Eski Şehir'de Müslümanların yoğunlukta olduğu bölgelerden geçişe izin verilmemişti.

Bunun üzerine aşırı sağcı İsrailler, 10 Haziran'da "bayrak yürüyüşünü" Eski Şehir'de Müslümanların ağırlıkta olduğu bölgelerden geçecek şekilde yeniden yapmayı planlamış, ancak İsrail polisi güzergaha onay vermemişti.

Tüm bu tartışmaların ardından İsrail Güvenlik Kabinesi, ülkedeki aşırı sağcıların 10 Haziran'da işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlemeyi planladığı "bayrak yürüyüşünün" 15 Haziran'da yapılacağını duyurmuştu.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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