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TIMETURK / DÜNYA / Hamas'tan Mescid-i Aksa açıklaması

Hamas'tan Mescid-i Aksa açıklaması

Hamas lideri İsmail Heniyye, Mescid-i Aksa baskınlarına ilişkin yaptığı açıklamada, 'İşgalci İsrail'e diyorum ki: Mescid-i Aksa baskınlarının bu Mescid'in İslami karakterini değiştireceğine inanıyorsanız yanılıyorsunuz.' ifadelerini kullandı.

2 Saat Önce
2022-04-21 11:39:14
Hamas'tan Mescid-i Aksa açıklaması

Hamas lideri İsmail Heniyye, İsrail'in baskınlarının Mescid-i Aksa'nın İslami karakterini değiştirmeyeceğini söyledi.

Heniyye, fanatik Yahudilerin İsrail polisi eşliğinde son dönemde artan Mescid-i Aksa baskınlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail'e diyorum ki: Mescid-i Aksa baskınlarının bu Mescid'in İslami karakterini değiştireceğine inanıyorsanız yanılıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"Mescid-i Aksa'da yaşanan olayların işgalci İsrail'in ömrünü kısaltacağını ve bozguna uğratacağını" ifade eden Heniyye, şunları kaydetti:

"Halkımız ve Mescid-i Aksa'nın murabıtları kararlı ve ilerleyen ilk savunma hattını temsil ediyor."

Yahudilerin 15 Nisan'da başlayan ve bir hafta sürecek olan Hamursuz Bayramı'nın ilk gününden bu yana fanatik Yahudi yerleşimciler hemen her gün İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenliyor. .

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