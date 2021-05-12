Hamas’tan İsrail’e: Komutanların şehit edilmesinin bedelini ödemeye hazırlanın
Hamas sözcüsü Fawzi Barhoum, yaptığı açıklamada, “İşgalciler Gazze Tugayı komutanının şehit edilmesinin bedelini ödemeye hazırlansınlar.” ifadeleri kullandı.
İsrail saldırısında Gazze Tugay Komutanı Basım İsa ile 3 Kassam mensubunun hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
İsrail güçleri ile Hamas güçleri arasındaki saldırılar şiddetini artırırken, Hamas sözcüsü Fawzi Barhoum İsrail'e gözdağı verdi.
Hamas sözcüsü Fawzi Barhoum, yaptığı açıklamada, “İşgalciler Gazze Tugayı komutanının şehit edilmesinin bedelini ödemeye hazırlansınlar.” ifadeleri kullandı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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