Hamas'tan İsrail'e esir değişimi teklifi

Hamas Hareketi, İsrail ile esir değişimine ilişkin bir teklifte bulunduklarını ancak karşı taraftan henüz bir yanıt gelmediğini açıkladı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi ve esirler dosyası sorumlusu Zahir Cebbarin, AA muhabirine, en kısa sürede esirlere ilişkin anlaşmayı sonlandırmaya hazır olduklarını duyurdu.

Cebbarin, aracılara esir değişimi konusunda İsrail'e ulaştırılmak üzere çerçeve teklifinde bulunduklarını ancak henüz karşı taraftan cevap verilmediğini, aracıların Hamas'ın tutumu konusunda kesin bilgi sahibi olduklarını aktardı.

Esirlerin özgürlüğüne ilişkin ve insani bir durum olduğu için anlaşmayı bir an önce bitirmek istediklerini dile getiren Cebbarin, bu anlaşmanın da geçmiş esir değişimi anlaşmalarındaki durumu sağlayacak şekilde olması gerektiğine dikkati çekti.

Cebbarin, İsrail medyasında “Esir değişimi anlaşmasının tamamlanmak üzere olduğuna” dair geçen haberlerin bir dezenformasyon olduğunu ve işgal güçlerinin bedelsiz olarak askerlerini geri almayı hedeflediğini ancak bunun imkansız olduğunu vurguladı.

Direnişin, esir değişimi ile Gazze'nin imarı ve ablukanın kaldırılmasına ilişkin dosyaları birbirinden ayırmayı başardığının altını çizen Cebbarin, İsrail'in Gazzelilerin ekonomik durumlarının iyileştirilmesini direnişin elindeki esirler ile bitirmek arzusunda ısrarcı olduğuna işaret etti.

Cebbarin, Filistinli eski esirler ve ağır hapis cezalarına çarptırılmış olanların Hareketin esir değişimi anlaşmasında öncelikli konuları arasında yer aldığını, bunlar arasında Gilboa Hapishanesinden kaçanların da bulunduğunu belirterek Hamas'ın silahlı kanadı el-Kassam Tugayları'nın bu konuda söz verdiğini hatırlattı.

Filistin Esir Cemiyetinin verilerine göre, 6 Eylül 2021 itibarıyla İsrail hapishanelerinde 520'si "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 650 Filistinli bulunuyor. Bunlardan yaklaşık 200'ü çocuklardan oluşuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.