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Hamas'tan Fas'a 'düşmanla işbirliği' suçlaması

Hamas, Fas’ın İsrail rejimiyle askeri ve güvenlik anlaşmaları imzalamasını kınadı.

2 Saat Önce
2021-11-28 20:34:23
Hamas'tan Fas'a 'düşmanla işbirliği' suçlaması

İslami Direniş Hareketi (Hamas), Fas'ın İsrail rejimiyle askeri ve güvenlik anlaşmaları imzalamasını kınayarak, söz konusu anlaşmalar için ileri sürülen 'bahanelerin' hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Hamas Hareketi, dün konuyla ilgili yayınladığı bildiride, 'Arapların çıkarlarının Arapların ve Filistin halkının düşmanıyla işbirliği yaparak gerçekleştirilemeyeceğini' söyledi ve İsrail'in Filistin halkına ve topraklarına, kutsal değerlerine ve bölge halklarına yönelik cinayetlerine dikkat çekti.

Fas'ın tarihinin, Fas halkının Filistin'e ve Kudüs'e verdiği desteğin Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirmeyle ve ittifak yapmayla, onun bölgenin bir parçası olma çabasına destek vermeyle bağdaşmadığını kaydeden Hamas, Benny Gantz'ın Fas'ı ziyaretinin Filistin halkına ve haklı davasına yönelik büyük bir cinayet olduğunu söyledi.

Bildiride, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın 'Filistinli ve Arap kadınları ve çocukları öldürmekle, evlerini başlarına yıkmakla, Gazze Şeridi'ne abluka uygulamakla, Filistinlilerin topraklarını çalarak üzerine Yahudi yerleşkeleri inşa etmekle övündüğü' hatırlatıldı.

Hamas Hareketi, Gantz'ın Fas'a gerçekleştirdiği ziyaretin ve İsrail rejimiyle imzalanan anlaşmaların 'İslam ümmetinin ve Fas halkının iradesine aykırı olduğunu' belirtti.

Filistin Enformasyon Merkezi/MepaNews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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