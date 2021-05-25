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Hamas'tan Belarus'un iddialarına yalanlama

Hamas Sözcüsü Fevzi Barhum, Ryanair yolcu uçağının Belarus'un başkenti Minsk'e zorunlu iniş yapması olayıyla hiçbir ilgilerinin olmadığını duyurdu.

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25.05.2021 00:46:11
Hamas'tan Belarus'un iddialarına yalanlama

Hamas Sözcüsü Fevzi Barhum, Ryanair yolcu uçağının Belarus'un başkenti Minsk'e zorunlu iniş yapması olayıyla alakalı açıklamalara yanıt verdi.

Barhum, "Biz bu tür yöntemlere başvurmuyoruz. Bu, amacı Hamas'ı şeytanlaştırmak ve dünyanın Filistin halkına ve meşru direnişine empatisini bozmak olan bazı şüpheli tarafların işi olabilir" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı. Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan Nexta ve Belarus Golovnogo Mozga Telegram kanallarının kurucusu gözaltına alınmıştı.

Bu arada Minsk'teki uçak hadisesi, bir uçağın üçüncü ülkede zorla indirilmesiyle sonuçlanan ilk olay değil. 3 Temmuz 2013'te Moskova'da katıldığı bir konferanstan dönen Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in uçağı Fransa ve Portekiz'in hava sahalarında uçuş izni çıkmaması üzerine Viyana'daki Schwechat Havaalanı'na zorunlu iniş yapmıştı.

ABD'nin casuslukla suçladığı Edward Snowden'ın içinde olduğu iddiasıyla aranan bir uçağın ABD'li eski istihbaratçının bulunmaması üzerine Avusturya'dan havalanmasına izin verilmişti. Avrupa ülkelerinin bu kararı, Güney Amerika'da büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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