Hamas'tan Batı medyasına ‘Sudan’ yalanlaması

Hamas, Batı medyasında yer alan 'Sudan'ın Hareketin ülkedeki mal varlıklarına el koyduğu' yönündeki iddialarını yalanlayarak Hamas'ın Sudan'da herhangi bir yatırımı olmadığını açıkladı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, Reuters haber ajansında yayınlanan "Sudanlı yetkililerin Hamas'ın ülkedeki varlıklarına el koyduğu" yönündeki haberine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Hamas'ın Sudan'da herhangi bir yatırımının bulunmadığını söyleyen Kasım, "Sudanlı herhangi bir taraf ile herhangi bir sorunumuz olmadığını teyit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Reuters haber ajansı bu sabah yayımladığı bir haberde Sudanlı yetkililerin Hamas Hareketi'nin Sudan topraklarındaki tüm varlıklarına el koyduğunu iddia etmişti.

Herhangi kaynak ismi belirtilmeyen haberde, Hamas'ın Sudan'daki mal varlıkları arasında oteller, gayrimenkuller, çok amaçlı şirketler, araziler ve döviz bürosu şirketi bulunduğu öne sürülmüştü.

Sudan makamlarından ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim 2020'de yaptığı açıklamada, Sudan'ın İsrail ile barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bunun hemen öncesinde Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığı bildirilmişti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.