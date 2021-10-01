Hamas'tan Afrika Birliği'ne İsrail tepkisi

Hamas, İsrail'in Afrika Birliği'ne (AfB) gözlemci üye kabul edilmesi kararının, Afrika Birliği ve Afrika Birliği Örgütü'nün mücadelesi için utanç olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Hamas, İsrail'in Afrika Birliği'ne (AfB) gözlemci üye kabul edilmesi kararının, Afrika Birliği ve Afrika Birliği Örgütü'nün mücadelesi için utanç olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, AfB'nin ekim ortasında yapılması beklenen toplantısında söz konusu kararın iptal edilmesi çağrısı yapıldı.

"İsrail'in AfB'ye gözlemci üye kabul edilmesi kararı, Afrika Birliği ve Afrika Birliği Örgütü'nün mücadelesi için utançtır." ifadesine yer verilen açıklamada, Birliğe üye devletlerden, "işgalci devletle tüm güvenlik, askeri, istihbarat, ticari ve diplomatik ilişkileri sona erdirmeleri" istendi.

Açıklamada ayrıca, "Sömürgecilik ve apartheid geçmişini geride bırakmak, özgürlük ve kalkınma çağı inşa etmek için kurulan bu yapının, bir apartheid devletini kucaklayarak lekelenmemesi gerekir." ifadesi kullanıldı.

- İsrail'in gözlemci üye kabul edilmesi

Afrika Birliği Komisyonu, 22 Temmuz'da İsrail'in gözlemci üyeliğini kabul etti.

Güney Afrika, Namibya, Botsvana, Mısır, Cezayir, Komor Adası, Tunus, Cibuti, Moritanya ve Libya gibi ülkeler karara itiraz ettiklerini duyurdu.

İsrail, Afrika Birliği Örgütü (OAU) 2002'de yeniden yapılandırılarak Afrika Birliği'ne (AfB) dönüştükten sonra gözlemci üyeliğini kaybetmişti.

Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümü destekleyen Afrika Birliği, şimdiye kadar İsrail'in gözlemci üye olma çabalarını tüm girişimlere rağmen reddetmişti.

Filistin Devleti'ne 2013 yılında gözlemci statüsü veren AfB, Filistin meselesine yönelik tutumunu belli etmek için her yıl Afrika Birliği Zirvesi'nde, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a kürsüde yer veriyordu.

Komisyonun aldığı karara karşı çıkan devletlerin bir sonraki liderler zirvesinde konuyu gündeme taşıyarak, karardan geri adım atılmasına çalışacağı tahmin ediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.