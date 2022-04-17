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Hamas: Mescid-i Aksa'daki saldırılardan İsrail sorumlu

Hamas, Mescid-i Aksa'daki son günlerde yaşanan olayların yansımalarından İsrail'i sorumlu tuttu.

2 Saat Önce
2022-04-17 13:37:42
Hamas: Mescid-i Aksa'daki saldırılardan İsrail sorumlu

Hamas, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa saldırıları ve bölgedeki gerilime ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir ve ibadet edenlere yönelik saldırıdan işgalciler sorumludur." ifadeleri kullanıldı.

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenlemesi ve saygısızlık yapmasına izin verilmesinin tüm olumsuz sonuçlarından da İsrail'in sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, bu durumun Filistin halkının ve tüm Müslümanların duygularını provoke ettiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, "Filistin halkı tüm platformlarda işgalciler ve işledikleri suçların karşısında duracak ve bedeli ne olursa olsun işgalin kötü niyetli planlarını her şekilde boşa çıkaracaktır." ifadelerine yer verildi.

SABAH NAMAZINDAN SONRA MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN

İsrail güçleri sabah namazından sonra Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek, Filistinlileri zorla dışarı çıkarmış ve Aksa'nın kapılarını Filistinlilere kapatmıştı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında bazı Filistinlileri darbetmiş daha sonra fanatik Yahudi yerleşimci gruplar, polisin korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, 545 Yahudi yerleşimcinin Aksa'ya girdiğini açıklamıştı.

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı dolayısıyla cuma ve cumartesi günleri hariç sabah ve akşam saatlerinde İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını artırıyor.

Mescid-i Aksa'da baskınlara tekbirlerle tepki göstermeye çalışan Filistinliler ise İsrail güçlerinin müdahalesine maruz kalıyor.

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