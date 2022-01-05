Hamas liderlerinden Zahar: Süleymani'nin ölümüne sevinenler sapıktır

Hamas'ın kurucularından ve lider kadrosundan olan Mahmud el Zahar, 2020'de suikast sonucu öldürülen İranlı general Kasım Süleymani'den övgüyle bahsetti.

Gazze'de katıldığı bir etkinlikte konuşan Zahar, 3 Ocak 2020 tarihinde ABD tarafından düzenlenen saldırıda öldürülen Süleymani'nin Filistin meselesine ciddi destekleri olduğunu savundu.

Zahar, Süleymani'yi "şehit" olarak anarken, "İslam'ın zaman ve mekana göre değişmeyecek sabitelerine iman eden ve koruyan bir adam" dedi. Zahar, Süleymani'nin "canını Kudüs için verdiğini" iddia etti.

Suriye ve Irak'ta sivillere saldırılarda adı geçmişti

İran'a yanlısı açıklamalarıyla bilinen Zahar, Suriye'de aktif olan Devrim Muhafızlarına bağlı Haşdi Şabi ve diğer İran yanlısı milislerin sivil halka saldırıların sorumlularından biri olarak gösterilen Kasım Süleymani'nin ölümüne sevinenleri "bu ümmetin sapıkları" olarak niteledi.

Başta Suriye ve Irak olmak üzere birçok ülkede Süleymani'nin ölümü sevinç gösterilerine neden olmuştu. Her iki ülkede Süleymani'nin yönettiği Şii milislerin gerçekleştirdiği katliamlar, söz konusu sevincin temel sebebiydi.

Kaynak: Mepa News

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