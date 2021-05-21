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Hamas lideri Heniyye: Direniş geri çekilmeyecek

Hamas lideri Heniyye 'Direniş geri çekilmeyecek, bir an bile durmayacak ve Kudüs'e doğru yoluna devam edecek.' açıklamasında bulundu.

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Google News - Timeturk
21.05.2021 16:13:59
Hamas lideri Heniyye: Direniş geri çekilmeyecek

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Cuma namazı sonrası cemaate müdahale etti.

Ses bombası ve plastik mermiyle Filistinlileri hedef alan polisler, 20 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Yaşanan saldırının ardından Hamas lideri İsmail Heniyye'den açıklama geldi.

"DİRENİŞ GERİ ÇEKİLMEYECEK"

Hamas lideri açıklamasında, "Direniş geri çekilmeyecek, bir an bile durmayacak ve Kudüs'e doğru yoluna devam edecek" ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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