DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

TFF ile Ülker arasında 5 yıllık iş birliği anlaşması imzalandı
İsrail gazetesinden bir ilk
Casper Excalibur'dan İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali'ne destek
Trendyol, Türk Modası Benim Hareketi ile tasarımcıların yanında
Arzum'a iki yeni bağımsız yönetim kurulu üyesi
Uğur Mumcu neden öldürüldü? ‘Bilerek saklanan gerçekler’
İnegöl’de bisiklet yolu çalışmaları
Evanjelik siyonistlerle İsrailli siyonist neo-conların yeni savaşı
SİDA hedefi tam isabetle vurdu
Esed'in danışmanından Şam ve Riyad hakkında dikkat çeken yorum
180'e yakın kişiyi taşıyan tekne battı
CHP'nin yasa tekliflerine eleştiri: ‘Zırvanın tepesi’
Maske zorunluluğu kalktı mı? Maske yasağı kalkacak mı?
Taksim Camii yarın açılıyor
Kredi borcu olan nefes kredisine başvurabilir mi? Nefes kredisi faizi ne kadar?

Hamas lideri Heniyye’den Katar’a teşekkür

Hamas Lideri Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin yeniden imarına katkıda bulunmak için 500 milyon dolarlık destekte bulunma kararı veren Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye cömert tutumu karşısında içten teşekkürlerini ve takdirini iletti.

ABONE OL

Google News - Timeturk
27.05.2021 08:32:29
Hamas lideri Heniyye’den Katar’a teşekkür

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar'ın İsrail saldırılarından büyük zarar gören Gazze Şeridi'nin yeniden imarı için sağlayacağı desteğinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin yeniden imarına katkıda bulunmak için 500 milyon dolarlık destekte bulunma kararı veren Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye cömert tutumu karşısında içten teşekkürlerini ve takdirini iletti.

Bu Arap tutumunun, Katar'ın asaletini ve Filistin halkının her daim yanında yer alan duruşunu; Filistin direnişine yönelik desteğini yansıttığını kaydeden Heniyye, özellikle ablukanın uygulandığı yıllarda Katar'ın bölgeye sunduğu sürekli ve genişletilmiş desteğinden övgüyle söz etti.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, dün Katar Emiri Şeyh Temim'in talimatıyla ülkesinin Gazze'nin yeniden imarı için 500 milyon dolarlık destekte bulunacağını duyurmuştu.

Katar Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Muhammed el-İmadi başkanlığındaki Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi, Gazze halkına hizmet eden ve yıllardır süren ablukanın etkilerini hafifleten projelerin hayata geçirilmesinde büyük rol oynuyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de İsrail saldırılarından büyük zarar gören Gazze'nin imarı için 500 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

Saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 kişi hayatını kaybederken 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da büyük oranda hasar görmüştü.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş