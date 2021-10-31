Hamas: Kudüs'te en önemli rolü Türkiye oynuyor

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Türkiye'nin, Kudüs ve geleceği konusunda en önemli rolü oynadığını ifade etti.

Musa Ebu Merzuk, Asya ve Ortadoğu Forumu tarafından İstanbul'da düzenlenen Çin-Filistin Birinci Uluslararası Konferansı kapsamında açıklamada bulundu.

Ebu Merzuk'un öne çıkan ifadeleri şu şekilde:

"Türkiye ile İran, Pakistan ve Malezya gibi İslam dünyasındaki kardeşleri, bölgede kendilerinden uzakta politika geliştirilemeyen ve ilişki kurulamayan büyük ülkelerdir.

Bölgenin geleceği Kudüs üzerindeki çatışmalarla ilişkili ve Türkiye, Kudüs ve geleceği konusunda en önemli rolü oynuyor

Çin'in bölgedeki stratejik çıkarlarıyla ilgili politikaları olması önemli. Bu nedenle Filistin devletinin kurulması için Filistin halkının mücadelesini ve yaşayan güçlerini destekleyen politikalar üreteceğini umut ediyorum."

Kaynak: Mepanews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.